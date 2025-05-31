Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        BURSA'daseyir halindeki TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'daseyir halindeki TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali S. (27) idaresindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 16 AFH 651 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra metrelerce sürüklenerek bariyerlere vurdu. Ali S. otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ali S., sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından güçlükle çıkartıldı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Bursa'da öğrenciler ve veliler ilkokulun bahçesine çadır kurup eğlendi
        Bursa'da öğrenciler ve veliler ilkokulun bahçesine çadır kurup eğlendi
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü yaralandı
        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        AK Partili Varank: CHP'li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi
        AK Partili Varank: CHP'li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi