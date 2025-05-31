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        Bursa'da kaçak sigara üreten 4 şüpheliye gözaltı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 3 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretimi yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:25
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        Bursa'da kaçak sigara üreten 4 şüpheliye gözaltı
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 3 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretimi yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Gemlik Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbarı değerlendirip, kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 3 adrese, Cumhuriyet savcılığı izniyle, eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda kaçak sigara yapımında kullanılan depolarda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ile 2 hava makinesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçak sigara üretimi yapan V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T'yi (52) gözaltına aldı. Sorguları devam eden şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacak. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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