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        Müşteri gibi geldiği kuyumcu dükkanından altın bileklik çaldı

        BURSA'da, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, vitrinde asılı olan bilekliği elinde saklayıp, çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:40
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        Müşteri gibi geldiği kuyumcu dükkanından altın bileklik çaldı
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        BURSA'da, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, vitrinde asılı olan bilekliği elinde saklayıp, çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren kadın, bir süre bekledikten sonra fiyatını sorduğu bilekliği vitrinden alıp, avucunda sakladı. Daha sonra kuyumcudaki koltuğa oturan şüpheli, yanında getirdiği poşete, bilekliği koydu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayetiyle inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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