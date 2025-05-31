Müşteri gibi geldiği kuyumcu dükkanından altın bileklik çaldı

Olay, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle giren kadın, bir süre bekledikten sonra fiyatını sorduğu bilekliği vitrinden alıp, avucunda sakladı. Daha sonra kuyumcudaki koltuğa oturan şüpheli, yanında getirdiği poşete, bilekliği koydu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayetiyle inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve parmak izinden şüphelinin kimliğini araştırıyor.

BURSA'da, kuyumcu dükkanına altın alma bahanesiyle gelen şüpheli, vitrinde asılı olan bilekliği elinde saklayıp, çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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