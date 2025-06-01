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        Sabah çiçek gönderip öğleden sonra tabancayla vuran eşinden şikayetçi olmadı

        BURSA'da, Orhan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:35
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        Sabah çiçek gönderip öğleden sonra tabancayla vuran eşinden şikayetçi olmadı
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        BURSA'da, Orhan S. (39), sabah barışmak için çiçek gönderdiği ayrı yaşadığı eşi Sabriye S.'yi (34), öğleden sonra yolda, çocuklarının yanında tabancayla sol bacağından vurdu. 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık, çıktığı ilk duruşmada, eşinin şikayetçi olmaması üzerine tahliye edildi.

        Olay, 2024 Mart ayında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Orhan S., şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Sabriye S.'yi yolda, çocuklarının yanında tabancayla sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabriye S. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Orhan S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Orhan S. hakkında, Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Kadına karşı tehdit', 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        ‘ÇİÇEK GÖNDERİNCE ÇOK MUTLU OLDUM’

        Yapılan ilk duruşmaya müşteki olarak katılan Sabriye S., sanığın 18 yıllık eşi olduğunu belirtip, “Aramızda geçimsizlik vardı. Ayrı yaşıyorduk. Olay gününün sabahı Orhan bana barışmamız için çiçek gönderdi. Çok mutlu oldum. Sonrasında aynı gün beni çocuklarımızın yanında tabancayla yaraladı. Olsun. Kendisinden şikayetçi değilim. Tahliye edilmesini istiyorum” dedi.

        ‘ELİME VURUNCA SİLAH PATLADI’

        Orhan S. ise mahkemede verdiği ifadede karısını yaralamak gibi bir niyeti olmadığını söyleyerek, “Sabriye'yi korkutmak istemiştim. Biz ayrı yaşıyorduk. Beni kahvaltıya davet etmişti, ben de barışmak için kendisine çiçek almıştım. Sonra aramızdaki geçimsizlikler devam etti. Olay günü eşim elimde silahı görünce elime vurdu ve silah patladı” diye konuştu.

        Sanığın avukatı Uğur Kösa, müvekkilinin eylemini, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında, haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek, "Müvekkil kendisine karşı gerçekleştirilen haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi ile eylemi gerçekleştirmiştir. Bu sebepten ötürü müvekkilin eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabulü gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme hakimi duruşmayı ertelerken, 35 gün cezaevinde kalan Orhan S.’nin tahliyesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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