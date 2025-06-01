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        Seçimi kazanan muhtar, yakınlarıyla çiftetelli oynadı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde muhtarlık için 2 ayrı mahallede seçim yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:20
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        Seçimi kazanan muhtar, yakınlarıyla çiftetelli oynadı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde muhtarlık için 2 ayrı mahallede seçim yapıldı. Hamidiye Mahallesi'nde muhtar seçilen Mesut Ekren, zaferini yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutladı.

        İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçen yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi’nin vefat etmesi üzerine bu mahallelerde muhtarlık seçimleri gerçekleştirdi. Tokuş Mahallesi’nde tek aday olarak seçime giren Fahrettin Eren, 60 oy alarak yeni muhtar seçildi. 14 bin seçmenin bulunduğu Hamidiye Mahallesi’nde ise 6 adayın yarıştığı seçimde, Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık liselerinde kurulan 38 sandıkta oy kullanıldı. Yarıştan 916 oy alan Mesut Ekren galip çıkarken, en yakın rakibi Yavuz Arı 826 oyda kaldı.

        ÇİFTETELLİ İLE KUTLADI

        Seçim zaferini yakınlarıyla çiftetelli oynayarak kutlayan Mesut Ekren, “Çetin bir seçim oldu Yavuz ağabeyimle. Seçime katılan bütün mahalle halkına teşekkür ederim. Yavuz ağabeyimle yine beraberiz. Aynı kulvarda koşuyoruz. Aza olarak devam ediyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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