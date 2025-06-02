Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmara'da müsilajla mücadele edecek 'yüzer bitki adaları' projesi Bursa'da hayata geçirildi

        MARMARA Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında, azot ve fosfor gibi kirletici unsurları gidermesi hedeflenen 'yüzer bitki adacıkları' projesi, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Çapraz Çayı'nda hayata geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:51 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara'da müsilajla mücadele edecek 'yüzer bitki adaları' projesi Bursa'da hayata geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARMARA Denizi’ndeki müsilajla mücadele kapsamında, azot ve fosfor gibi kirletici unsurları gidermesi hedeflenen ‘yüzer bitki adacıkları’ projesi, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Çapraz Çayı’nda hayata geçirildi.

        Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'ndeki müsilajın ve kirliliğin önlenmesine yönelik Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Çapraz Çay'da ‘yüzer bitki adaları’ hayata geçirildi. Projenin Hayırlar Mahallesi'nde yapılan tanıtım toplantısına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşçen, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Akpınar, çok sayıda akademiysen ve öğrenci katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Menderes İşçen, "Bütün kamuoyunun bildiği üzere, müsilajla mücadelede asıl odaklandığımız nokta, Marmara Denizi’ne ulaşan azot ve fosfor yükünün azaltılmasıydı. Bununla ilgili 2021 yılından beri yaptığımız bütün çalışmalar, bu konuya odaklanmış durumda. 2021 yılının Haziran ayında yayımlanan bir kararnamede, tüm kurum ve kuruluşların konuya topyekun olarak müdahale edebilmesi için, bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. Koordinasyon kurulunda ilgili valilikler, büyükşehir belediye başkanları ve Bakanlık başkanlığında tüm kamu kurumları yer alıyordu” diye konuştu.

        'AZOT VE FOSFORUN BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'

        Müsilajla mücadelede konusunda yapılan çalışmalara değinen ve ‘yüzer bitki adacıkları’ projesiyle ilgili de bilgi veren İşçen, şunları söyledi:

        “Azot ve fosfor kirliliğinin azaltılmasına yönelik olarak, müsilajla mücadeledeki anayasamızı da oluşturan 22 maddelik bir eylem planı yayınladık. Bu 22 maddelik eylem planında geldiğimiz noktada 19 tanesi tamamlandı. Bir tanesiyle ilgili de sona gelmiş durumdayız. Ancak iki eylemi henüz tamamlayamadık. Bunlardan bir tanesi, azot ve fosfor kirliliğinin asıl kaynaklarından olan evsel ve kentsel atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmalara dönüştürülmesiyle ilgili süreçti. Diğeri ise tarımsal ve hayvansal kaynaklı kirlilikti. Bugün burada, tarımsal ve hayvansal kaynaklı kirliliğin Marmara Denizi’ne ulaşmasını engellemek üzere biyolojik yöntemlerle bir mücadele yürütüyoruz. Aslında bunun pilot çalışmasını daha önceden yapmıştık. Şimdi daha büyük ölçekli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. 2021 yılında TÜBİTAK’ın müsilaj çağrısı kapsamında, Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşegül Akpınar hocamızın yürüttüğü bir çalışmayla pilot ölçekte denendi. Alınan olumlu sonuçlar neticesinde, bu çalışmayı daha büyük ölçekte uygulamayı planladık. Bu planı, Marmara ile ilgili yaptığımız çalışmaları her zaman danıştığımız Bilim Kurulu’na geçen yılın sonunda sunduk. Kendilerinden olumlu görüş aldıktan sonra çalışmalara başladık. Buna istinaden, Çapraz Çayı üzerindeki su kalitesinin güncel durumu tespit edildi ve buradaki su kalitesine uygun bitki türleri belirlendi. Bu bitki türlerinin sahada ekimi yapıldı. Toplamda bin 200 adet, 2 metrekarelik bitki adacığı oluşturulacak. Bu adacıklar, suyun üzerinde yüzer halde kenarlardan sabitlenecek. Özellikle tarım ve hayvansal faaliyetlerden gelen azot ve fosforun büyük ölçüde giderileceğini öngörüyoruz.”

        'BELEDİYELERE VERİLEN SÜRE DOLACAK'

        Projenin dünyada benzer örneklerinin olduğunu vurgulayan Menderes İşçen, “Yaptığımız pilot çalışmalarda ve dünyadaki benzer örneklere baktığımızda, yılın belirli dönemlerinde yüzde 90’a varan kirlilik giderimlerinin tespit edildiğini görüyoruz. Bu oranda olmasa bile, makul düzeyde bir giderim sağlanması durumunda, Bakanlık olarak bunu Marmara’yı besleyen yayılı kaynaklı kirlilik taşıyan tüm derelerde uygulamayı planlıyoruz. Bazı kanun teklifleri verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce bu teklifler yasalaştı. Bunlardan bir tanesi, arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüşmesiydi. 2022 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, ilgili belediyelere 3 yıl süre verildi. Bu süre, bu ayın 15’inde dolacak. Maalesef bu konuda çok kayda değer bir ilerleme kaydedemedik. Kanun düzenlemesinde, belediyelerin halktan topladıkları atık su gelirlerinin en az yarısını, atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi için harcamaları şart koşulmuştu. Ancak bu konuda da ne yazık ki ciddi bir gelişme sağlanamadı” ifadelerini kullandı.

        'İLK KURULUMLAR GERÇEKLEŞTİ'

        Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Akpınar ise şöyle konuştu:

        “Uludağ Üniversitesi olarak, 2021 yılında bir TÜBİTAK projesiyle gerçekleştirdiğimiz yüzer ada projesini yaygın hale getirmekteyiz. İlk kurulumlar gerçekleştirilmiş durumdadır. Burası, Çapraz Çayı üzerinde, Marmara Denizi longozuna açılmadan önceki bir lokasyona tekabül etmektedir. Burada, yaklaşık 6 farklı türden oluşan kirleticilere karşı, çeşitli kirleticileri kendi bünyesinde biriktirebilecek bitkilerle bir model oluşturduk. 6 aylık dönemlerde bitkileri ve su analizlerini takip ederek yaklaşık 2 yıllık olan bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Türkiye’de uygulamada, sahadaki ilk örneklerinden birini teşkil ediyor. Bu anlamda oldukça kıymetli. Bu uygulamanın hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yönetimine çok teşekkür ediyoruz.”

        'UYGULAMAYA DÖNÜK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

        Doç. Dr. Akpınar, “Müsilaja etmen olan ana kirleticilerden iki tanesi azot ve fosfor. Ancak bununla birlikte çeşitli başka kirleticiler de söz konusu olabiliyor. Bu yüzden 6 farklı bitki seçerek kombinasyonu çeşitlendirdik. Burada bitki sayısı da 120 bin bitkiden oluşmakta. Bu nedenle çok ciddi bir biyokütle ihtiva ediyor. Anlamlı bir arıtım modeli olduğunu düşünüyoruz. Proje, 2021 yılında ilk pilot çalışmayla başladı. Yaklaşık 6-8 aylık bir süre zarfında aktif olarak bir protokolle hayata geçirildi. Şu anda ise ciddi anlamda uygulamaya dönük çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı bağ evinde yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı bağ evinde yakalandı
        Bursa'da düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Bursa'da düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı
        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu; saldırı...
        Sokakta karşılaştığı eski nişanlısını okul önünde bacağından vurdu; saldırı...
        Bursa'da eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı
        Bursa'da eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı
        Üniversiteli Emirhan evinde ölü bulundu
        Üniversiteli Emirhan evinde ölü bulundu