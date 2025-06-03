Otomobiliyle makas atıp trafiği tehlikeye düşürdü; o anlar kamerada

BURSA'da sürücüsünün makas attığı otomobilin, üç aracın arasından hızla geçerek yaptığı tehlikeli manevra, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bursa-İzmir kara yolunda araçlar arasından sürücüsünün kontrolsüz şekilde makas attığı 16 JA 561 plakalı otomobil, üç aracın arasından tehlikeli bir şekilde geçti. Diğer sürücülerin ani fren yapmasıyla olası bir kazanın önüne geçilirken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin, trafiği tehlikeye sokan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.