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        Otomobiliyle makas atıp trafiği tehlikeye düşürdü; o anlar kamerada

        BURSA'da sürücüsünün makas attığı otomobilin, üç aracın arasından hızla geçerek yaptığı tehlikeli manevra, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:50
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        Otomobiliyle makas atıp trafiği tehlikeye düşürdü; o anlar kamerada
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        BURSA'da sürücüsünün makas attığı otomobilin, üç aracın arasından hızla geçerek yaptığı tehlikeli manevra, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Bursa-İzmir kara yolunda araçlar arasından sürücüsünün kontrolsüz şekilde makas attığı 16 JA 561 plakalı otomobil, üç aracın arasından tehlikeli bir şekilde geçti. Diğer sürücülerin ani fren yapmasıyla olası bir kazanın önüne geçilirken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Polis ekiplerinin, trafiği tehlikeye sokan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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