Tamir ettiği otomobilin radyatöründen sıçrayan kaynar suyla yaralandı

Olay saat 12.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 4’üncü Metal Sokak’ta faaliyet gösteren bir oto tamircisinde meydana geldi. Tamir ettiği otomobilin motor kısmındaki radyatörün kapağını açan Cesur T., kaynar suyun basınçla üzerine sıçramasıyla yaralandı. Cesur T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda 2’nci derece yanık oluşan Cesur T., yanık ünitesinde tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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