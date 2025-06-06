Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı (2)
KİMLİĞİBELLİ OLDUİBursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Mustafa Akkalem (44) olduğu belirlendi.
KİMLİĞİBELLİ OLDUİ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Mustafa Akkalem (44) olduğu belirlendi.
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