Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı (2)

        KİMLİĞİBELLİ OLDUİBursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Mustafa Akkalem (44) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 07:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KİMLİĞİBELLİ OLDUİ

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Mustafa Akkalem (44) olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz

        Benzer Haberler

        Bursa'da bayram namazını Ulu Camii'nde kıldılar; avlular doldu
        Bursa'da bayram namazını Ulu Camii'nde kıldılar; avlular doldu
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya öldü; 2 gözaltı
        Bursa'da şehirlerarası otobüslerde 'bayram' denetimi
        Bursa'da şehirlerarası otobüslerde 'bayram' denetimi
        Ala; Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde...
        Ala; Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programınd...