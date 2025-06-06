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        Bursa'da acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu

        BURSA'da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:30
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        Bursa'da acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu
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        BURSA’da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

        Bursa’da bayram namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek üzere kurbanlıklarının başına geldi. Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplar, hastanenin yolunu tuttu.

        İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 1 saat içinde gelen 23 kişi, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Kent merkezinde ise kesim sırasında yaralananlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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