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        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle çıkışında bulundu

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, dün okula gitmek için evden çıkan Burak Koçak'tan (13) haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:45
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        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle çıkışında bulundu
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, dün okula gitmek için evden çıkan Burak Koçak’tan (13) haber alınamıyor. Okul çantası mahalle çıkışında bulunan Koçak için arama çalışması başlatıldı.

        Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak’ın okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışında Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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