Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı

        BURSA'danesli tükenme tehlikesi altında olan bozkurt, ormanda dolaşırken fotokapana yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’danesli tükenme tehlikesi altında olan bozkurt, ormanda dolaşırken fotokapana yakalandı.

        Nesli tehlike altında olan bozkurt (Canis lupus anatolicus), Bursa’da ormanda gezerken fotokapan tarafından görüntülendi. Bozkurtun görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılırken, açıklamada “Güçlü yapısı, keskin bakışları ve ormanın içinde süzülen sessiz adımlarıyla Anadolu yaban hayatının en etkileyici simgelerinden biri: Bozkurt... Bilimsel adıyla Canis lupus anatolicus olan bu tür, özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. Geniş orman örtüsü ve vahşi habitat yapısı, bozkurtların genel yaşam alanlarıdır” ifadelerine yer verildi.

        KORUNMASI GEREKEN YABAN TÜRLERİ ARASINDA YER ALIYOR

        Paylaşımda bozkurtun neslinin tehlike altında olduğuna da “Yaşam alanlarının daralması, yasadışı avcılık ve insan baskısı nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenmektedir. Bu yüzden bozkurt, korunması gereken yaban türleri arasında yer alır. Bu özel anı kayda alarak hem yaban hayatının zenginliğine hem de korunması gereken türlere dikkat çekiyoruz. Doğa sessizliğini korurken, bu sessizliğin içindeki izleri görmek isteyenler için her kare bir mesaj taşır…” ifadeleriyle dikkat çekildi.

        KUTSAL KABUL EDİLİYOR

        Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol olarak kabul edilen bozkurt, yaban hayatında ortalama olarak 13 yıl yaşıyor. Kurt türleri içinde en büyük olan bozkurtların ağırlıkları ise 18 ile 70 kilogram arasında değişiyor. Günde 20 kilometre kadar dolaşabilen bozkurtlar, saatte 60 kilometre hızla koşabiliyor. Çok keskin dişleri ve kuvvetli çeneleri olan, diğer kurt türlerine göre daha iri ve kafatasları daha büyük olan bozkurtların renkleri ise yaşadıkları bölgelere göre beyaz, krem rengi, sarı, kızıl, gri ve siyah olabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Okula gitmek için evden çıkan Burak'tan haber alınamıyor; çantası mahalle ç...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan 14 yaşındaki bir kolu ampute...
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu
        Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu