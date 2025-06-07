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        Bursa'da 2 katlı binada yangın

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:20
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        Bursa'da 2 katlı binada yangın
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin, alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Hacı Süleyman Sokak’ta bulunan ve Suriye uyruklu ailenin ikamet ettiği 2 katlı binanın en üst katında çıktı. Aile üyelerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Etkilenen birinin olmadığı yangında evde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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