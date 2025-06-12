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        İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'da, inşaat malzemesi satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:30
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        İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'da, inşaat malzemesi satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında iş yerinde zarar oluştu.

        Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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