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        Otobanda otomobili ile ters yönde ilerledi; o anlar kamerada

        BURSA'da otobanda otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, araç kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:25
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        Otobanda otomobili ile ters yönde ilerledi; o anlar kamerada
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        BURSA'da otobanda otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, araç kamerasıyla görüntülendi.

        Gemlik ilçesi İstanbul-İzmir Otobanı Gemlik bağlantısı yoluna otomobiliyle ters yönden giren sürücü, bir süre aracıyla sol şeritte ilerledi. Ters yönden gelen otomobili gören diğer sürücüler, yaptıkları ani manevra ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Panikleyip, şerit değiştiren sürücüler, otomobil sürücüsünü klakson çalarak uyarmaya çalışırken, o anlar bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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