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        Ajda Pekkan'dan HEPAD'a ziyaret; hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu

        SANATÇI Ajda Pekkan, Bursa'da Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından kurulan 'Emekli Hayvan Çiftliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:31
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        Ajda Pekkan'dan HEPAD'a ziyaret; hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu
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        SANATÇI Ajda Pekkan, Bursa’da Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından kurulan 'Emekli Hayvan Çiftliği'ni ziyaret etti. Hayvanları sevip vakit geçiren Pekkan, patileri olmayan Terrier cinsi köpeğin sahiplenilmesi için de çağrıda bulundu.

        Sanatçı Ajda Pekkan, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte seslendiren Pekkan, Kıraç’ın içinde ‘Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni korkuyorum’ sözlerinin yer aldığı ‘Yıkık’ isimli parçasını da arkasındaki barkovizyonda yer alan barınak görüntüleri eşliğinde seslendirdi. Ajda Pekkan, HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir’i de sahneye davet ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik edip alkışlattı.

        ‘EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ’NİN SAKİNLERİYLE VAKİT GEÇİRDİ

        Konserin ardından Bursa’da konaklayan Ajda Pekkan, dün ise Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019 yılında, HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 'Emekli Hayvanlar Çiftliği' adı verilen ve sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğin bakımının yapıldığı barınağı ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlarla vakit geçiren Pekkan, onların sağlık durumları ve hikayeleri hakkında, Emre Demir ve HEPAD üyelerinden bilgi aldı.

        ‘BİZİM GİBİ HAYATA TUTUNMAYI BAŞARMIŞ’

        Ajda Pekkan, patileri olmayan 1 yaşındaki Terrier cinsi dişi köpeğe de ‘Lolo’ ismini vererek, hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu. Pekkan, “Uslu, şeker. Aynen bizim gibi hayata tutunmayı başarmış. O yüzden ‘Lolo’ya çok güzel bir yuva arıyoruz. Hatta onu yuvalandırırsak, biz beraber de video çekeceğiz. Söz veriyorum” dedi.

        ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni sık sık ziyaret edeceğini söyleyen Pekkan, “Bundan sonra ben buradayım. Gelip, gideceğim inşallah. Hep beraber kaynaşacağız, sorunlarımızı konuşacağız. Neler yapmamız gerekiyorsa, onları yapacağız. Elimizden ne gelirse, geldiği kadar. Hep kalbim sizlerle olacak” diye konuştu.

        ‘SAYENİZDE BU MUTSUZ DÜNYADA MUTLU OLUYORUM’

        Emre Demir’e de teşekkür eden Ajda Pekkan, “Yaptığın her şey için minnettarım. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Videolarınız çok güzel, sahiplendirmeniz çok çok güzel. Sayenizde mutlu oluyorum. Bu mutsuz dünyada mutlu oluyorum sayenizde” derken, Demir de “Gücümüze güç kattınız. Bize çok büyük moral verdiniz. Bütün yorgunluklarımızı aldınız. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sizin gibi kalbi tanımak çok özeldi” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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