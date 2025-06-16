Ajda Pekkan'dan HEPAD'a ziyaret; hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu

SANATÇI Ajda Pekkan, Bursa’da Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından kurulan 'Emekli Hayvan Çiftliği'ni ziyaret etti. Hayvanları sevip vakit geçiren Pekkan, patileri olmayan Terrier cinsi köpeğin sahiplenilmesi için de çağrıda bulundu.

Sanatçı Ajda Pekkan, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte seslendiren Pekkan, Kıraç’ın içinde ‘Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni korkuyorum’ sözlerinin yer aldığı ‘Yıkık’ isimli parçasını da arkasındaki barkovizyonda yer alan barınak görüntüleri eşliğinde seslendirdi. Ajda Pekkan, HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir’i de sahneye davet ederek, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik edip alkışlattı.

‘EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ’NİN SAKİNLERİYLE VAKİT GEÇİRDİ

Konserin ardından Bursa’da konaklayan Ajda Pekkan, dün ise Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019 yılında, HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 'Emekli Hayvanlar Çiftliği' adı verilen ve sokağa terk edilen bine yakın kedi ve köpeğin bakımının yapıldığı barınağı ziyaret etti. Barınaktaki hayvanlarla vakit geçiren Pekkan, onların sağlık durumları ve hikayeleri hakkında, Emre Demir ve HEPAD üyelerinden bilgi aldı.