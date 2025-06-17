Yanlış yoldan otomobiliyle drift atarak döndü; o anlar kamerada
BURSA'da, yanlış yolda olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, gideceği istikametteki yola, drift atıp dönüş yaparak girdi.
BURSA'da, yanlış yolda olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, gideceği istikametteki yola, drift atıp dönüş yaparak girdi. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, gitmek istediği istikametten farklı yöne gittiğini fark etti. Sürücü, otomobiliyle drift atarak dönüş yapıp, gideceği istikamete girdi. O anlar, trafikteki başka aracın kamerasına yansıdı.
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