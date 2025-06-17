Kurşunlu Çileği'nde rekoltede hedef; 10 bin ton

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen ‘Kurşunlu Çileği’nde, rekolte hedefi, 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolte olarak belirilendi.

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde üretilen 'Kurşunlu Çileği'nin hasadı, don olayları nedeniyle 1 ay gecikmeyle devam ediyor. Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen çilek, tarlada 70-80 liradan alıcı buluyor. Yaşanan don nedeniyle, mayıs ayında ilk hasadı yapılamayan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı, aralıkta yapılacak. Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Burası Kurşunlu Mahallesi ama etrafında 5-6 köyde daha çilek üretimi yapılmakta. Çilek hasadı geç başlamadı aslında, hasat başlayalı 1 ay oldu ama bu sene 1 ay kaybımız oldu. Normalde 1 Mayıs’ta başlardı buranın çilek hasadı. Malumunuz bu sene ülkemizin her tarafındaki don olayından çilek de etkilenmiş oldu. Normalde çilek, kışın yaşayan bir ürün olmasına rağmen ilk defa karşılaşıyoruz. Çileklerde de yanma oldu, dolayısıyla hasada 1 ay geç başlamış olduk. Sadece 1 ay geç başlamadan dolayı bile, 3,5 milyon lira gibi bir kaybımız oldu. Normalde çilek, 3 senede bir yeni fidan dikilmek suretiyle tazeleniyor. Dolayısıyla bu sene bölgemize genç fidan dikimi çok olduğundan dolayı rekoltede düşüklük oldu, bir de don olayından dolayı düşüklük oldu" dedi.