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        Kurşunlu Çileği'nde rekoltede hedef; 10 bin ton

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen 'Kurşunlu Çileği'nde, rekolte hedefi, 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolte olarak belirilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:45
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        Kurşunlu Çileği'nde rekoltede hedef; 10 bin ton
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen ‘Kurşunlu Çileği’nde, rekolte hedefi, 13 bin dekar alanda 10 bin ton rekolte olarak belirilendi.

        İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde üretilen 'Kurşunlu Çileği'nin hasadı, don olayları nedeniyle 1 ay gecikmeyle devam ediyor. Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen çilek, tarlada 70-80 liradan alıcı buluyor. Yaşanan don nedeniyle, mayıs ayında ilk hasadı yapılamayan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı, aralıkta yapılacak. Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Burası Kurşunlu Mahallesi ama etrafında 5-6 köyde daha çilek üretimi yapılmakta. Çilek hasadı geç başlamadı aslında, hasat başlayalı 1 ay oldu ama bu sene 1 ay kaybımız oldu. Normalde 1 Mayıs’ta başlardı buranın çilek hasadı. Malumunuz bu sene ülkemizin her tarafındaki don olayından çilek de etkilenmiş oldu. Normalde çilek, kışın yaşayan bir ürün olmasına rağmen ilk defa karşılaşıyoruz. Çileklerde de yanma oldu, dolayısıyla hasada 1 ay geç başlamış olduk. Sadece 1 ay geç başlamadan dolayı bile, 3,5 milyon lira gibi bir kaybımız oldu. Normalde çilek, 3 senede bir yeni fidan dikilmek suretiyle tazeleniyor. Dolayısıyla bu sene bölgemize genç fidan dikimi çok olduğundan dolayı rekoltede düşüklük oldu, bir de don olayından dolayı düşüklük oldu" dedi.

        600 MİLYON LİRA GELİR

        Bu sene toplamda 10 bin ton civarında çilek üretimi olacağını söyleyen Çelik, "Bu da fiyatın ortalama 60 lira olduğunu düşündüğümüzde, ortalamasından bahsediyoruz. Çünkü bu çilek 80 liraya satılıyor. 70-80 lira arasında biz onu ortalama olarak düşündüğümüz zaman, demek ki bölgemize 600 milyon TL gibi bir para girmiş olacak. Diğer ürünlerden zarar gören çiftçilerimiz, burada çilekle ayakta duruyorlar, ayakta durmaya uğraşacaklar. Burası merkez zaten, halimiz Kurşunlu Mahallesi’nde. Kurşunlu Mahallesi’nde ve çevresinde Hasanpaşa, Eymir, Süpürtü, Özlüce, Çitli ve Kınık mahalleleri var etrafında. Onlar da buraya dahil ama merkezi Kurşunlu” diye konuştu.

        4 ÜLKEYE İHRACAT

        Çelik, "Her sene buradan ihracata ürün gidiyor, her sene devam ediyor. Bu sene de geç başlamasından dolayı hasadın, soğuklardan biraz geç kaldı ama şu anda 4 ülkeden ihracatçılar buralarda geziyor, talep var. Irak’tan müşteriler buralarda, ihracatçılar burada. Rusya’dan buradalar, Gürcistan’dan. Savaş olmasına rağmen Ukrayna gibi ülkelerden gelen alıcılar buralarda, çilek alımı için dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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