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        Özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ali A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:45
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        Özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ali A.’nın (56) yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 16 BAP 935 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip ara sokağa dönüş yapan Hamza T. (26) yönetimindeki 16 M 06009 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek savrulan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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