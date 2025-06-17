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        Şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşı İsmail T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:19 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:25
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        Şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşı İsmail T.’yi (19) bıçakla ağır yaralayan Yusuf Ekin (19), olaydan 3 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 14 Haziran saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine Bağlı Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi’nde meydana geldi. İsmail T. ile şakalaşan Yusuf Ekin, arkadaşının sigara paketini düşürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavga etmeye başlayan arkadaşlardan Yusuf Ekin, bıçakla İsmail T.’yi karnından ve kolundan yaraladı. İsmail T. kanlar içinde yığılırken, Ekin ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmail T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmail T. tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen Yusuf Ekin, olaydan 3 gün sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Ekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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