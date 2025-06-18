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        8 katlı inşaatın çatısı alev alev yandı

        BURSA'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:46
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        8 katlı inşaatın çatısı alev alev yandı
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        BURSA'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki 8 katlı inşaatın çatısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangının, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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