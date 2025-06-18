Bursa'da anız yangını

Yangın, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan tarlada çıktı. Yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

BURSA'datarlada çıkıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangını, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.