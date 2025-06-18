Bursa'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIBursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taşocakları mevkisinde çıkan orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taşocakları mevkisinde çıkan orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 9 arazöz, 3 İMA, 1 su tankeri ve 48 personelle müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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