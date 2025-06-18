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        Bursa'da orman yangını (4)

        19BİN NÜFUSLU İLÇEYE ELEKTRİK VERİLEMİYORBursa'nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi'nde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:20
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        Bursa'da orman yangını (4)
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        19BİN NÜFUSLU İLÇEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi Girencik Mahallesi’nde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 19 bin nüfuslu ilçenin elektriğini önlem amaçlı kesti. İlçeye, 2 saattir elektrik verilemiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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