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        Libya uyruklu kişi, villasında ölü bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Libya uyruklu Mohammed Abdalla (71), yaşadığı villada ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 01:38 Güncelleme: 20.06.2025 - 01:40
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        Libya uyruklu kişi, villasında ölü bulundu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Libya uyruklu Mohammed Abdalla (71), yaşadığı villada ölü bulundu.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki villada meydana geldi. Mohammed Abdalla’nın zemin katta hareketsiz halde yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Abdalla’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mohammed cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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