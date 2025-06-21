Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mudanya Yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Ferhat B. idaresindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ferhat B. ve yanındaki Gamze H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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