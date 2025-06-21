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        Otobüs şoförü, 'Benim yüzümden geç kaldılar' diyerek 5 adayı sınav binasına aldırdı

        BURSA'daTemel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecekleri okula belediye otobüsüyle gelen 5 aday, kapılar kapanınca görevliler tarafından binaya alınmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:55
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        Otobüs şoförü, 'Benim yüzümden geç kaldılar' diyerek 5 adayı sınav binasına aldırdı
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        BURSA'daTemel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecekleri okula belediye otobüsüyle gelen 5 aday, kapılar kapanınca görevliler tarafından binaya alınmadı. Öğrencilerin yoğun trafikte kendi yüzünden geç kaldığını söyleyen otobüs şoförü, görevlileri ikna edince adaylar sınava girdi.

        Yıldırım ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girecek olan 5 öğrenci, belediye otobüsüne bindi. Belediye otobüsü şoförü Ömer Şenen (45), yoğun trafik nedeniyle geç kalan adayları okul binasının önüne kadar getirdi. 1 dakika geç kalan adaylar binaya alınmazken, otobüsten inip kapıya giden Şenen, "Benim yüzümden geç kaldılar. Trafik çok yoğundu" diyerek öğrencilerin içeri alınmasını rica etti. Sınav merkezi görevlilerinin kapıyı açmasıyla 5 öğrenci de koşarak içeri girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, okul kapısında çocuklarını bekleyen veliler, otobüs şoförüne alkışlarla teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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