Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Fazıl Say'ın bestelediği 'İznik Türküsü' sanatseverlerle buluştu

        BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Fazıl Say'a besteletilen 'İznik Türküsü', İznik Sahil Meydanı'nda düzenlenen konser ile sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 02:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fazıl Say'ın bestelediği 'İznik Türküsü' sanatseverlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Fazıl Say’a besteletilen ‘İznik Türküsü’, İznik Sahil Meydanı’nda düzenlenen konser ile sanatseverlerle buluştu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’a besteletilen ‘İznik Türküsü’ adlı eser, İznik Sahil Meydanı’nda gerçekleştirilen konserle ilk kez sanatseverlerle buluştu. İznik’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinden ilhamla hazırlanan eser, Fazıl Say’ın piyanosu ve Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın yorumuyla sahneye taşındı. Programa CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, konsoloslar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik Gölü kıyısında hep birlikte tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, “Fazıl Say’ın İznik Türküsü’nün dünya prömiyerine, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın yorumuyla tanıklık ediyoruz. İznik, artık bir ezgi olacak. Gönüllerde yerini alacak. Unutulmaz konser eşliğinde İznik’in güzel akşamını hep birlikte yaşıyoruz. İznik, Helenistik dönemden Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan köklü geçmişiyle, doğal güzellikleriyle çok kültürlü bir dünya merkezidir. Dünyanın kalbi bugün İznik’te, Bursa’da atıyor” ifadelerini kullandı.

        Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede konuşan Fazıl Say ise İznik üzerine bir beste yapmanın kendisi için gurur, onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, “İznik Türküsü’nü evrensel bir müzik olarak hazırladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluşan İznik Türküsü’nün 6 aylık çalışma sürecinin böyle güzel sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün buraya gelen binlerce sanatsevere de teşekkür ediyorum” dedi.

        Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Fazıl Say ile Görkem Ezgi Yıldırım’a ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Yekta Kopan’a günün anısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Vance: İsrailliler ABD'yi savaşa sürüklüyor
        Vance: İsrailliler ABD'yi savaşa sürüklüyor
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Fazıl Say'ın İznik'e özel bestesi "İznik Türküsü" dinleyiciyle buluştu
        Fazıl Say'ın İznik'e özel bestesi "İznik Türküsü" dinleyiciyle buluştu
        İsrail'den sınır dışı edilen Türk aktivist Şuayb Ordu: Harekete geçmezsek s...
        İsrail'den sınır dışı edilen Türk aktivist Şuayb Ordu: Harekete geçmezsek s...
        MHP'li Büyükataman: İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye verilmiş sinsi bir...
        MHP'li Büyükataman: İran'a yapılan operasyon, Türkiye'ye verilmiş sinsi bir...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da üye katılım toplantısında konuştu...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da üye katılım toplantısında konuştu...
        5 katlı binanın çatı katındaki yangında cansız bedeni bulundu
        5 katlı binanın çatı katındaki yangında cansız bedeni bulundu
        Bursa'da binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulu...
        Bursa'da binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulu...