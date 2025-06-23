Bursa'da orman ve makilik yangını (2)
ORHANGAZİ'DEKİYANGIN KONTROL ALTINDABursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
ORHANGAZİ'DEKİYANGIN KONTROL ALTINDA
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde çıkan yangın, kontrol altına alındı. 1 helikopter, 13 araç ve 45 personelin görev aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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