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        İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 20:35 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:35
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        İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde iki sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kurtuluş Sokak’ta seyir halinde olan Ramazan Ç. (18) yönetimindeki 16 AYD 376 plakalı otomobil, Pazar Sokak’tan çıkan Akif K. (60) yönetimindeki 43 PC 069 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler ile otomobillerde bulunan Meriha Ç. (50) ve Leyla K. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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