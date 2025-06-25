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        Bursa'da çalıştığı fabrikada kolunu makinaya kaptıran işçi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir su fabrikasında, kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 01:53 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:55
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        Bursa'da çalıştığı fabrikada kolunu makinaya kaptıran işçi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir su fabrikasında, kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında kırsal Süle Mahallesi’nde bulunan doğal kaynak suyu fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Osman S. (24), üretim sırasında pres makinesine sol kolunu kaptırdı. Kolunda kırıklar oluşan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Osman S., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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