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        İnşaattan düşen işçi, hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde site inşaatının 2'nci katından düşen Abdullah K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:40 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:45
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        İnşaattan düşen işçi, hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde site inşaatının 2'nci katından düşen Abdullah K. (56), ağır yaralandı. Yaralı işçi, hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. Abdullah K., inşaatın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı işçinin sedye ile ambulanstan indirildiği sırada, çocuklarını sayıklayarak, "Allah’ım çocuklarım evde" dediği duyuldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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