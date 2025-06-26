Bursa'da plastik fabrikasında yangın
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı.
Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.