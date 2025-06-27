Yol kenarında boğazı kesilmiş cesedi bulunmuştu; 1 gözaltı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişinin yol kenarında boğazı kesilmiş cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, ölen kişiyle aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Çakırlı Mahallesi İznik Gölü sahil yolu üzerinde dün saat 21.00 sıralarında, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, kimliği belirsiz kişinin, boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Tarım işçisi olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülürken, yanında bulunan motosikletin de çalıştığı çiftliğin sahibine ait olduğu saptandı.

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi bu sabah gözaltına alındı. Olay yerine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Orhangazi-İznik kara yolu kenarında yürürken yakalanan şüphelinin, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor.