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        Bursa'da makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı (6)

        4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkıp ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangın 4,5 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:50
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        Bursa'da makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı (6)
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        4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkıp ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangın 4,5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölge, dronla havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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