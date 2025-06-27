Bursa'da makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı (6)

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkıp ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangın 4,5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölge, dronla havadan görüntülendi.

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