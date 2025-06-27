Bursa Yenişehir'de orman yangını

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenişehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yönlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.