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        Bursa'da 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler otluğu yaktı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler yangına otluğu tutuşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:24 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:30
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        Bursa'da 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler otluğu yaktı
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        BURSA'nın Karacabey ilçesinde 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler yangına otluğu tutuşturdu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde Karacabey ilçesine bağlı Ovaesemen köyünde şalvar gecesi eğlencesinde atılan havai fişekler nedeniyle çıktı. Eğlencede atılan havai fişekler yan taraftaki otluğa düştü. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy halkı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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