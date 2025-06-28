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        Bursa Yenişehir'de orman yangını (4)

        9SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 00:34 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:34
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        Bursa Yenişehir'de orman yangını (4)
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        9SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, 3 helikopter, 17 arazöz, 39 iş ve hizmet aracı ve 170 personelin müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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