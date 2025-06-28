Bursa Yenişehir'de orman yangını (4)

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, 3 helikopter, 17 arazöz, 39 iş ve hizmet aracı ve 170 personelin müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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