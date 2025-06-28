Adil-i Mutlak, Kültür Yolu Festivali'nin Bursa durağına misafir oldu

ALBAYRAK Grubu’nun dünyanın içerisinde bulunduğu savaşlara, kaosa ve ayrımcı tutumlara yanıt vermek amacıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan Adil-i Mutlak, 28 Haziran tarihinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Bursa durağında yer alan Tekstil Sanayi Müzesi’nde misafirleri ile buluştu.

Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11’inci yıl teması Adil-i Mutlak, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda festivalin Şanlıurfa durağında yer alan sergi, ikinci adım olarak 28 Haziran tarihinde Kültür Yolu Festivali’nin Bursa durağında sanatseverlerle buluştu. Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Tekstil Sanayi Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.

Sanatseverlerin ve protokolün yoğun bir ilgi gösterdiği Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ne; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı. 28 Haziran tarihinde, Bursa Tekstil Sanayi Müzesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 8 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziraat Katılım’ın sponsoru olduğu Adil-i Mutlak Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa durağına misafir olmuştu. Albayrak Grubu, 11 yıldır bir gelenek halinde sürdürdüğü ve her yıl farklı bir temada hayata kazandırdığı hat sergisi ile adaleti merkezine alıyor.

Adil-i Mutlak Hat Eserleri’nin 2025 yılının ilk aylarında ziyarete açıldığı Tophane-i Amire’de sadece 2 ayda 91bin 265 misafiri ağırladığı aktarıldı. Sergide, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özel eserler yer alıyor. Her biri farklı üslup ve teknikle kaleme alınan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil; estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunmayı hedefliyor.

ALBAYRAK, HAT ESERLERİ İLE BİR KEZ DAHA BURSA’DA

Albayrak, geçtiğimiz yıl bir kez daha Bursa’ya misafir olmuştu. Besmele-i Şerif teması ile Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmuştu.