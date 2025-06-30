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        Aracını polislerin üzerine sürüp kaçan alkollü sürücüden 'heyecanlandım' savunması

        BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini ekiplerinin üzerine sürerek kaçan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:50
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        Aracını polislerin üzerine sürüp kaçan alkollü sürücüden 'heyecanlandım' savunması
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        BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini ekiplerinin üzerine sürerek kaçan S.E. (28), takibin ardından yakalandı. 1.17 promil alkollü olduğu belirlenen S.E., 'Heyecanlandım’ diyerek kendisini savundu. Ehliyetine el konulup aracı trafikten menedilen S.E.'ye 40 bin TL idari para cezası kesildi.

        Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 16 NJ 195 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobilini polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi yönlendirildi. Kameraya yansıyan takibin ardından otomobil, Çekirge Caddesi'nde durduruldu. Aracın sürücüsü S.E., ters kelepçe takılıp gözaltına alındı. 1.17 promil alkollü olduğu tespit edilen S.E, ‘Heyecanlandım’ diyerek kendisini savundu.

        Polis merkezindeki sorgusundan sonra serbest bırakılan S.E.’nin ehliyetine el konulup aracı trafikten menedilirken, 40 bin TL idari para cezası yazıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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