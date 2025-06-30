TIR'daki yangın ormana sıçradı; 10 dönüm alan zarar gördü

BURSA'nın Kestel ilçesinde alev alan motor yağı yüklü TIR'daki yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 10 dönüm alan ile TIR zarar gördü.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Uğur Topal (36) yönetimindeki motor yağı yüklü 53 ACD 500 plakalı TIR, saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara kara yolu Ümitalan rampasında alev aldı. Durumu fark eden Topal, TIR'ı yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada büyüyen alevler, yol kenarındaki ormana sıçradı. Yangın ekiplerin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken, 10 dönüm alan zarar gördü, TIR da kullanılamaz hale geldi. Bursa-Ankara kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.