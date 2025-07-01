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        Bursa Gemlik'te 3,9 büyüklüğünde deprem

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Richter 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:10
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        Bursa Gemlik'te 3,9 büyüklüğünde deprem
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde Richter 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezi ve ilçeleri ile çevre illerde de hissedildi.

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem kent merkezi ile çevre ilçeler ve Yalova ile İstanbul'da da hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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