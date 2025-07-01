Bursa Gemlik'te 3.9 büyüklüğünde deprem (2)
DEPREMANI KAMERADABursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.
DEPREMANI KAMERADA
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anı, Orhangazi ilçesindeki bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eczanede çalışanlar ile bir müşterinin sarsıntı hissetmeleriyle dükkandan çıktıkları görüldü.
‘OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ’
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “İlimizde saat 11.47’de, merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir” denildi.
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