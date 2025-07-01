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        Bursa Gemlik'te 3.9 büyüklüğünde deprem (2)

        DEPREMANI KAMERADABursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:40
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        Bursa Gemlik'te 3.9 büyüklüğünde deprem (2)
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        DEPREMANI KAMERADA

        Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anı, Orhangazi ilçesindeki bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eczanede çalışanlar ile bir müşterinin sarsıntı hissetmeleriyle dükkandan çıktıkları görüldü.

        ‘OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ’

        Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “İlimizde saat 11.47’de, merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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