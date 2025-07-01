Bursa Gemlik'te 4.2 ve 3.9 büyüklüğünde 2 deprem (8)
PANİKLEDIŞARI ÇIKTILARBursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.
PANİKLEDIŞARI ÇIKTILAR
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2’lik deprem, yıkıma ve yaralanmaya yol açmazken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binalardakilerin sarsıntıyla birlikte sokağa çıktıkları görüldü.
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