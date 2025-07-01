Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; o anlar kamerada

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Ömer Asaf K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 23:05 Güncelleme: 01.07.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nınİnegöl ilçesinde, otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Ömer Asaf K. ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Baykoca Mahallesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta oyuncak scootera binen Ömer Asaf K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan Ömer Asaf K., kazayı yapan sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Eşini öldürdü: Gözüm döndü, takdir mahkemenizin
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        "B-2'lerin Yemen'i ziyaret etmesi gerekebilir"
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da bir müşterinin tartıştığı kasiyeri yumruklaması kamerada
        Bursa'da bir müşterinin tartıştığı kasiyeri yumruklaması kamerada
        Bursa'da 3 katlı binanın çatı katından düşen çocuk ağır yaralandı
        Bursa'da 3 katlı binanın çatı katından düşen çocuk ağır yaralandı
        Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu; o anlar kamerada
        Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu; o anlar kamerada
        Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
        Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
        Bursa'da koyucu aile günü etkinliği düzenlendi
        Bursa'da koyucu aile günü etkinliği düzenlendi