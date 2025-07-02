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        Otomobilini üzerine sürdüğü motosikletli silecekleri kırdı; yol vermeme kavgası kamerada

        BURSA'da otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:37
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        Otomobilini üzerine sürdüğü motosikletli silecekleri kırdı; yol vermeme kavgası kamerada
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        BURSA’da otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü aracını önüne geçen motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü, onun da otomobilin sileceğini kırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yine iddiaya göre otomobili takip eden motosikletli, aracın önünü kesti. Motosikletini yol kenarına bırakıp, otomobilin önüne geçen sürücü, aracın ilerlemesine izin vermedi. Otomobil sürücüsü manevra yapıp ilerlemeye çalışırken, motosiklet sürücüsü aracın kaputuna yumruk atıp, sileceğini ve aynasını kırdı. O anlar hem otomobil sürücüsünün hem de çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

        Yanında annesi bulunan ve avukat olan otomobil sürücüsünün motosikletliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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