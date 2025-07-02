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        Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)

        İNEGÖL'DEKİYANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI İnegöl ilçesi Yeni Yörük Mahallesi'nde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:42
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        Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)
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        İNEGÖL'DEKİYANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        İnegöl ilçesi Yeni Yörük Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, 3 arazöz 1 su tankeri, 2 İMA, 1 helikopter ve 19 personelin müdahalesi ile 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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