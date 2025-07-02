Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)

İnegöl ilçesi Yeni Yörük Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, 3 arazöz 1 su tankeri, 2 İMA, 1 helikopter ve 19 personelin müdahalesi ile 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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