Bursa'daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı

Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edilirken, kara ekiplerinin söndürme çalışmaları dün gece boyu sürdü. Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangının 23 saat sonra kontrol altına alındığı duyuruldu.

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