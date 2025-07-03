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        Bursa'daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:10
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        Bursa'daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı
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        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı.

        Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edilirken, kara ekiplerinin söndürme çalışmaları dün gece boyu sürdü. Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangının 23 saat sonra kontrol altına alındığı duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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