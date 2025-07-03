Polisleri silahla tehdit edip üzerlerine yürüyünce bacağından vurulan şüpheli tutuklandı

BURSA’da uyarılara rağmen polis ekiplerinin üzerine yürüyüp silahla tehdit ederek mukavemet gösterince tabanca ile bacağından vurularak yakalanan İshak Büte, tutuklandı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi 11’inci Değirmen Sokak’ta meydana geldi. İshak Büte alkol aldıktan sonra bölgede görev yapan polis ekiplerine sözlü müdahalede bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen ve polis memurlarının üzerine yürüyüp silahla tehdit ettiği öne sürülen Büte, polis tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İshak Büte, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, uyarılara rağmen polislerin üzerine doğru yürüyen şüphelinin, bir polis memurunun tek el ateş etmesiyle bacağından vurulması yer aldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen İshak Büte, ‘Silahla tehdit’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.