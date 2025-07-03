Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Polisleri silahla tehdit edip üzerlerine yürüyünce bacağından vurulan şüpheli tutuklandı

        BURSA'da uyarılara rağmen polis ekiplerinin üzerine yürüyüp silahla tehdit ederek mukavemet gösterince tabanca ile bacağından vurularak yakalanan İshak Büte, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisleri silahla tehdit edip üzerlerine yürüyünce bacağından vurulan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da uyarılara rağmen polis ekiplerinin üzerine yürüyüp silahla tehdit ederek mukavemet gösterince tabanca ile bacağından vurularak yakalanan İshak Büte, tutuklandı.

        Olay, salı günü akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi 11’inci Değirmen Sokak’ta meydana geldi. İshak Büte alkol aldıktan sonra bölgede görev yapan polis ekiplerine sözlü müdahalede bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen ve polis memurlarının üzerine yürüyüp silahla tehdit ettiği öne sürülen Büte, polis tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İshak Büte, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, uyarılara rağmen polislerin üzerine doğru yürüyen şüphelinin, bir polis memurunun tek el ateş etmesiyle bacağından vurulması yer aldı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen İshak Büte, ‘Silahla tehdit’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!

        Benzer Haberler

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ihracatı yaklaşık 3,6 milyar dolar o...
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ihracatı yaklaşık 3,6 milyar dolar o...
        Hurda araç deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hurda araç deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyo...
        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyo...
        Bursa'daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı
        Bursa'daki orman yangını 23 saat sonra kontrol altına alındı
        Kazı sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama oldu; 3 işçi yaralı
        Kazı sırasında doğal gaz hattı borusunda patlama oldu; 3 işçi yaralı
        Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattındaki patlamada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da kazı sırasında doğal gaz hattındaki patlamada 3 kişi yaralandı