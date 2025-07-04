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        İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ineği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:05
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        İneği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi; o anlar kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ineği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü. Sürücünün, yere yığılan ineğin sopayla vurularak ayağa kaldırılmaya çalışıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İnegöl ilçesi kırsal Kemalpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, kamyonetin arkasına bağladığı ineği yol boyunca sürükledi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kamyonetin arkasına bağlanan ineğin yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı ve sürücü tarafından defalarca sopayla vurularak ayağa kalkmaya zorlandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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